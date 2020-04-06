Два человека с коронавирусом умерли в Москве

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06.04.2020, 19:48, Новости дня

В Москве скончались два пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Возраст умерших пациентов – 67 лет и 72 года. Оба имели сопутствующие заболевания, в том чиселе хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия и кардиосклероз, передает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

В РФ за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом нового типа в 49 регионах, умерли два человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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