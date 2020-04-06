США внесли Русское имперское движение в список иностранных террористических организаций

06.04.2020, 19:40, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа внесла националистическое Русское имперское движение в список иностранных террористических организаций и ввела санкции в отношении его членов, объявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

Это первый случай, когда в список попала организация, проповедующая идею превосходства белой расы. Пока неясно, какой практический эффект даст такой шаг, поскольку организация относительно малочисленна и не имеет широкого влияния за рубежом.

Внесение в список предусматривает запрет на оказание организации и ее членам любой материальной поддержки, заморозку финансовых активов и запрет на въезд в США.