США внесли Русское имперское движение в список иностранных террористических организаций
06.04.2020, 19:40, Новости дня
Администрация президента США Дональда Трампа внесла националистическое Русское имперское движение в список иностранных террористических организаций и ввела санкции в отношении его членов, объявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.
Это первый случай, когда в список попала организация, проповедующая идею превосходства белой расы. Пока неясно, какой практический эффект даст такой шаг, поскольку организация относительно малочисленна и не имеет широкого влияния за рубежом.
Внесение в список предусматривает запрет на оказание организации и ее членам любой материальной поддержки, заморозку финансовых активов и запрет на въезд в США.
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Русская служба «Голоса Америки»
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