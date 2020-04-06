Количество поправок к законопроекту о банках превысило 13 тысяч

06.04.2020, 19:39, Новости дня

По состоянию на 18.00 6 апреля количество правок по законопроекту №2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” достигло 13 тыс. Об этом в Facebook сообщил народный депутат из фракции “Голос” Ярослав Железняк.

“Есть один внефракционный депутат, только от себя подал более 6 тыс. поправок, еще три пакета по 1,5 тыс. поправок. И это еще не все правки пришли. Поэтому поздравляю нас, выглядит, что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды”, – написал нардеп.

Станом на 18:00 вже є 13 000 + правок до закону про банки 2571-д…. Є один позафракційний депутат, який тільки від… Posted by Ярослав Железняк on Esmaspäev, 6. aprill 2020

30 марта на внеочередном заседании парламента законопроект был принят в первом чтении. Инициативу поддержало 267 народных депутатов.

Документом предлагается ввести запрет возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Этот документ среди прочего сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому, пояснял нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев.