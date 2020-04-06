Убийцу словацкого журналиста Куцяка приговорили к 23 годам тюрьмы

06.04.2020, 19:39, Новости дня

Специализированный уголовный суд Словакии 6 апреля приговорил Мирослава Марчека, обвиняемого в убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, к 23 годам тюрьмы, сообщает издание Aktuality.

Судья пришел к выводу, что бывший военнослужащий Марчек во время убийства действовал хладнокровно и жестоко (так, в приговоре указывается, что заказчик преступления не требовал убивать Кушнирову, однако Марчек не предпринял никаких действий, чтобы этого избежать).

Суд признал Марчека виновным в убийстве пары, в незаконном проникновении в жилище и незаконном хранении оружия. Во время оглашения вердикта судья отметил, что срок тюремного заключения был сокращен с учетом признания Марчека, хотя он и сознался, “когда расследование уже значительно продвинулось вперед”. Также суд учел, что бывший военный до этого не привлекался к уголовной ответственности и раскаивается в содеянном.

Прокурор Юрай Новоцки настаивал на 25 годах тюрьмы для Марчека. После оглашения приговора он заявил, что будет обжаловать вердикт в Верховном Суде Словакии.

Журналист издания Aktualíty Куцяк был застрелен в собственном доме в поселке Велька Мача в феврале 2018 года, также была убита его невеста Мартина Кушнирова. Куцяк был автором ряда резонансных расследований, в частности о связях итальянской мафии с представителями правящей Социал-демократической партии Словакии.

27 сентября словацкая полиция задержала восьмерых подозреваемых в убийстве Куцяка, но большинство из них позже отпустила.

В октябре в прокуратуре сообщили, что 44-летняя Алена Жужова, вероятно, является заказчиком убийства журналиста. Она связана со словацким бизнесменом Марианом Кочнером. Куцяк расследовал его возможные контакты с итальянской мафиозной группировкой “Ндрангета”. Жужова работала переводчиком на встречах предпринимателя с гостями из Италии. За убийство Куцяка заказчик заплатил €70 тыс.

14 марта 2019 года бизнесмену Кочнеру предъявили обвинение в заказе убийства журналиста.

30 декабря Специализированный уголовный суд Словакии вынес приговор Золтану Андруско, который признался в организации убийства Куцяка.