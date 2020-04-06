Зеленский обсудил с Помпео возможность получения кредитных гарантий США

06.04.2020, 19:38, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля обсудил с госсекретарем США Майком Помпео возможность получения кредитных гарантий от Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба украинского главы государства по итогам телефонного разговора.

“Обсуждались возможности получения Украиной кредитных гарантий от США, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров”, – сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил Помпео за $1,2 млн, которые Вашингтон выделил Украине для борьбы с коронавирусом, и выразил соболезнования семьям погибших от коронавируса.

“США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья”, – добавил Зеленский.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео также обсудили санкции в отношении России за агрессию против Украины, ситуацию на Донбассе и выполнение договоренностей, достигнутых на нормандском саммите в декабре прошлого года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,29 млн, из них более 271 тыс. выздоровели, более 70,7 тыс. умерли.

США на данный момент занимают первое место в мире по количеству заболевших (почти 340 тыс.) и третье место по числу жертв после Италии и Испании (в США погибли почти 9,7 тыс. человек). При этом президент Штатов Дональд Трамп говорил, что в ближайшие две недели в стране, вероятно, количество заболевших и умерших существенно вырастет.