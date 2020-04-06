Рита Ора записалась волонтером в британскую систему здравоохранения: “Меня вдохновила на это мама”

06.04.2020, 19:38, Разное

Одна из самых успешных британских и международных исполнительниц родилась в Югославии, но уже через год после этого эмигрировала вместе с семьей в Соединенное королевство и сама считает себя именно уроженкой Великобритании. Родной стране Рита Ора и решила помочь не только словом, но и делом: вместе со своей старшей сестрой, 31-летней Эленой, она записалась в волонтеры Национальной системы здравоохранения (NHS). К этому поступку, по словам Риты, ее побудил пример собственной матери: психиатра Веры Сахатчиу, которая сама недавно вернулась на работу, чтобы помочь тем, кто испытывает сложности ментального характера в связи с пандемией коронавируса. О принятом решении певица рассказала британскому HELLO!, где не поскупилась на похвалу матери:

Мама всегда была моим героем и ролевой моделью, но эта пандемия превратила ее в настоящую супергероиню. Она такая смелая и столько всего пережила. И вместе с тем ее душевная щедрость и желание помогать окружающим еще больше утверждают меня в мысли, что моя мама способна на настоящие подвиги. И я очень счастлива, что теперь весь мир увидит это.

Рита Ора с мамой ВеройПро Веру Сахатчиу теперь действительно узнает куда больше людей, чем раньше: 55-летняя женщина появилась на обложке издания The Evening Standard, о чем Рита с гордостью сообщила своим подписчикам в Instagram. В интервью уже HELLO! Вера говорит, что сегодня настали воистину сложные времени, но что ничто не остановит ее от исполнения своей работы – “разве что если я заболею сама и не смогу продолжать”.

Для меня никогда не было вопроса, возвращаться на работу или нет. Я люблю свою профессию и хочу помогать людям. Это мои обязанности и моя роль.

Вера Сахатчиу в издании Evening Standard

Тем временем Рита и Элена, по словам Веры, в качестве волонтеров NHS займутся поставками медикаментов, будут собирать и проверять рецепты на лекарства, проверять, как поживают пожилые британцы, и совершать телефонные звонки тем гражданам, которые находятся в наибольшей зоне риска.

Они очень хотят внести свой вклад и вошли в число тех 750 тысяч волонтеров, которые подали заявки на помощь, – говорит о своих дочках Вера.

Рита с сестрой Эленой и мамой Верой