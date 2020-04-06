Нескучный карантин с Липой Тетерич: как приготовить идеальную чиабатту с первого раза

06.04.2020, 19:38, Разное

Такое бывает только раз в жизни! От такого предложения невозможно отказаться! Будь супергероем, спаси Мир! Это точно может каждый! Просто сидеть дома! И всё?! Да! Это твоя суперсила, о которой ты не знал раньше, но вот пришло время! Сиди и спасай мир.

Такое невозможно было представить еще совсем недавно, но теперь – это наша реальность. И мы все с вами супергерои. Я по натуре тот человек, для которого стакан наполовину полон, для которого с начала ноября идет отсчет дней до весны и для которого счет в спорте тоже идет на убыль – короче, я оптимист! А теперь еще и супер-Липа, потому что я сижу дома и “не питюкаю”. У нас почти месяц, всего лишь месяц, для того, чтобы наконец замедлиться и пожить в кайф, не торопясь доделать что-то дома, перед тем, как выскочить на работу, учебу, да просто выскочить! Не профукайте эту внеплановую жизнь в рапиде, ведь такое не повторится, ведь после – мир сделает огромную работу над ошибками. А пока релакс и распределиться по дистанции.

Эмоции, настроение, нервы, любовь, терпение, добро, позитив – нам должно хватить всего, а время тикает неумолимо, мы профукали в волнении уже несколько дней кайфушек дома! Дома! Нашего классного дома, в который мы так всегда рады возвращаться из путешествий, после сложного рабочего дня, да просто дойти до любимой подушки. Вот такой у меня настрой. Батарейки заряжены, и я буду делиться своей энергией и идеями, как быть дома 24/7. Из дополнительных опций у меня коллективчик в составе мужа, троих детей (12, 3, 1,5 года), двух больших черных собак и кота (вот для кого реально шок, что все разом на его территории круглосуточно и не планируют уходить). Каждый день я вместе с вами буду открывать суперспособности! Я верю в вас, в себя и помню про то, что на ближайшие три месяца загсы закрыты, поэтому что бы ни происходило, все закончится хорошо, мы под прикрытием закона!

Итак. День первый и мы начинаем открывать наши суперспособности. Сегодня мы – пекари! Не спорьте! Вы реально это можете, а я ручаюсь за этот элементарный рецепт. Фото и видеоотчеты в моем Директ подтверждают, что печь хлеб с первого раза может каждый! Я не сторонница умереть на кухне, хотя готовлю регулярно и это дело люблю. Для меня во всем главное КПД. В кулинарии – просто в исполнении, элементарные, доступные ингредиенты, и чтоб точно получилось. Вот поднимите руку те, кто купил гречку про запас? Лес рук! Спасибо. А мне не хватило.;) И я купила муку! И впервые в своей жизни испекла чиабатту! Прошу заметить, ресторанного качества! Что НЕ понадобится: хлебопечка, уйма времени, уборка кухни, сложные ингредиенты! А вот что нужно: мука, сухие дрожжи, вода, соль. По желанию – оливковое масло, травы. Смелее, это правда просто и вкусно!

Я не люблю возиться ради маленькой порции, поэтому рецепт из расчета на две крупные чиабатты. Схрустите, не заметите.

Мука – 500 г

Дрожжи сухие – 5-7 г ( у меня ближе к 7г – 2 ч.л.)

Вода комнатной температуры – 370 г (я еле тёплую сделала)

соль – 12 г (у меня умеренная крупная, морская нейодированная соль около 1 ст. л. – на глаз сыпала)

по желанию травы, оливки, оливковое масло (я добавила 1 ст. л. оливкового масла)

Приготовление:

1. Смешиваете воду и дрожжи в большой емкости. Лучше венчиком. По белому цвету и пене поймете, что размешали.

2. Большую часть муки добавляете теперь в эту воду. Мешаете. Вязкий замес. Это нормально. Добавляете соль и остальную муку. Далее размешиваете еще пару минут. Вот прям эту емкость накрываете пленкой и в теплом месте держите 1,5 часа (я поставила в еле нагретую духовку – тесто отлично поднялось. Условно это было 25-30 градусов).

3. После снимаете пленку. Насыпаете на столешницу муку, лопаткой помогаете тесту отстать от миски. Сильно его не теребите, задача не травмировать пузырьки, которые образовались внутри теста! Разделите лопаткой или ножом тесто на две части. Положите бумагу для запекания на противень. Посыпьте мукой.

4. Бережно выложите тесто на противень, сформировав лопаткой овал. Сформируйте овалы из двух частей теста. Помните про пузырьки! Присыпьте сверху тесто мукой!

5. Предыдущий пункт из рецепта я сократила. Мне показался “сильно затратным по уборке после” пункт со столешницей и мукой. Короче, я сразу из миски перекладывала на присыпанный мукой противень, на котором бумага для выпекания – уборки меньше, вкус не пострадал.;)

6. Нагрейте духовку до 240 градусов. Поставьте на дно емкость с 1,5 л кипятка, чтобы чиабатта запекалась во влажной среде (вот этот пункт я только сейчас увидела – короче, без влажной среды тоже отлично! В следущий раз увлажню, конечно;).

7. Выпекать 35-40 минут. Как достанете, рекомендуют по рецепту дать остыть 1,5 часа… не накрывать, остужать на поверхности типа решетки из духовки, для циркуляции воздуха. Поздравляю! Теперь вы умеете печь хлеб!