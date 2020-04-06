Как российские города соблюдают режим самоизоляции

06.04.2020, 19:37, Новости дня

«Яндекс» отслеживает уровень активной жизни городов в России.

По аналогии с индексом пробок на дорогах сервис «Яндекс» начал составлять и рейтинг городов России. Он касается темпов самоизоляции, которые соблюдают после распоряжение глав регионов и городов. В ситуации с эпидемией коронавируса именно самоизоляция является одной из главных мер борьбы с ней. «Яндекс» сравнивает уровень активности жителей города в настоящее время и докарантинный период. Самым низким уровнем самоизоляции считается ноль баллов. А высший уровень – пять баллов, когда активность бывает такой же, как обычно по ночам. В среднем в городах с населением выше миллиона индекс самоизоляции составил 4,1 балла.

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в Перми (4,5), за ним следуют Уфа и Нижний Новгород (4,2), затем идут Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара, Воронеж (4,1). У Москвы, Санкт-Петербурга и Казани 4,0 балла. А вот самым низким оказался рейтинг – 3,8 – у Волгограда. Ранее ВОЗ похвалил Россию за своевременно принятые меры по борьбе с коронавирусом.