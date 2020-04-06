 

Конфедерация профсоюзов запустила петицию в защиту россиян и мигрантов

06.04.2020, 19:37, Новости дня

Лидеры профсоюзов предлагают правительству ряд мер по защите граждан России и ЕврАзЭС в период пандемии коронавируса.

Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР) разместило на сайте Change.org петицию, в которой призывает правительство поддержать работников в условиях пандемии коронавируса. При этом профсоюзы предлагают поддержать не только работников из числа граждан России, но и мигрантов, прибывших из республик – членов ЕврАзЭС.

«Пандемия коронавируса изменила жизнь десятков миллионов граждан России. Жизнь и здоровье людей является приоритетом, поэтому власти совершенно оправданно принимают карантинные и иные ограничительные меры», – говорится в петиции.

Считая действия властей авторы петиции обращают внимание на то, что карантин остановил работу сразу нескольких отраслей: закрыты точки торговли, общепита, досуговые центры, заморожены стройки. Все это означает безработицу для миллионов людей, которая лишит их финансовой возможности покупать продукты питания, лекарства, содержать семьи.

Государство предложило покрыть вынужденные «каникулы» работодателям, но карантин продлен, а это разорит предприятия, и все в конечном итоге приведет к массовому увольнению, высказывают тревогу авторы петиции.

«Уязвимость работников является дополнительным фактором роста эпидемии, особенно, если они являются трудящимися-мигрантами», говорится в документе.

В связи с этим излагается несколько решений. Так, предлагается оплачивать нерабочие дни за счет Фонда социального страхования РФ. Также есть предложение работникам, которые не заключили трудовые договора, выплачивать в полном объеме пособие по безработице на уровне МРОТ или обеспечить набор продуктов питания, освободить от платы ЖКХ, одним словом, предоставить минимальный жизненный стандарт финансами или продуктами. Освободить малый бизнес от налогов – еще одно предложение.

Все эти предложения переданы как правительству России, так и Госдуме.



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