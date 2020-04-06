Настоятель Киево-Печерской лавры ушел на самоизоляцию

06.04.2020, 19:36, Новости дня

Настоятель Киево-Печерской лавры, владыка Павел сейчас находится на самоизоляции. Об этом 6 апреля в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.

Он также рассказал, что митрополит Лавры Лебедь, который сдал тесты на коронавирус, чувствует себя хорошо.

“Хорошее настроение, хорошее здоровье у него. У него есть хронические заболевания разные. Относительно этой болезни, которая сегодня интересует всех больше, он консультировался со специалистами, с врачами, и врачи сказали, что ему нужно быть дома, нет необходимости находиться в больнице… Анализы и все исследования проводятся”, – добавил он.

Климент уточнил, что несколько монахов с симптомами простуды обратились к врачу, который обслуживает Киево-Печерскую лавру.

В марте митрополит Павел выступил против закрытия Лавры на карантин, заявив, что нужно молиться, и призвав всех “спешить в храм”.

4 апреля на сайте Киево-Печерской лавры уведомили, что “для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры провела тестирование на наличие заболевания”.

5 апреля бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза сообщил, что Павел болен коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,29 млн, из них 274 тыс. выздоровели, более 70 тыс. умерли.