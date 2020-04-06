 

Украина стала соавтором проекта резолюции ООН о борьбе с COVID-19

06.04.2020, 19:36, Новости дня

Украина стала одним из авторов проекта резолюции Организации Объединенных Наций о противодействии коронавирусу. Об этом “Укринформу” сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Документ направлен на улучшение глобального доступа к лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию в условиях угрозы, связанной с распространением в мире коронавирусной инфекции.

“Украина первой выступила соавтором проекта резолюции Генассамблеи ООН, инициированной Мексикой, об укреплении международного взаимодействия для обеспечения глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию, необходимым для борьбы с COVID-19”, – подчеркнул Кислица.

По его словам, Украина уже призвала другие страны – члены ООН поддержать данную инициативу.

Постпред также отметил, что проект резолюции поощряет страны – члены ООН к увеличению финансирования разработок вакцин и лекарств от коронавируса. Помимо этого, он направлен на усиление международного научного сотрудничества и координацию в противостоянии COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них более 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.00 6 апреля, подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 пациентов скончались, 28 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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