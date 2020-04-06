Чемпион мира Жиру никак не может договориться с “Чесли”

06.04.2020, 19:31, Новости дня

Французский форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру не может согласовать условия нового соглашения с "аристократами". Инсайдеры говорят, что стороны никак не сойдутся во взглядах на срок контракта: 33-летний игрок хотел бы провести в Лондоне еще два года, а руководители клуба настаивают на одном.

Действующий контракт чемпиона мира в составе сборной Франции с "Челси" истекает нынешним летом и он может оказаться на рынке в статусе свободного агента, но сам игрок совсем не против остаться в команде Романа Абрамовича, хотя срок в один год его не устраивает, сообщает Чемпионат.Com. В этой связи футболистом интересуется ряд других команд, в частности, источники в "Тоттенхэме" сообщают, что тренер "шпор" Жозе Моуринью не против взять француза бесплатно.