В России разработали схему для лечения тяжелых случаев коронавируса

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06.04.2020, 19:31, Новости дня

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали схему, которая поможет лечить тяжелые случаи коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью. В качестве основы будет использоваться препарат "Даларгин", снижающий тяжесть респираторного дистресс-синдрома. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

Ведомство приступает к проведению клинических исследований "Даларгинап" при тяжелых коронавирусных пневмониях. Данный препарат зарегистрирован в РФ как применяющийся для заживления трофических язв, защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы).

В научном Центре биомедицинских технологий ФМБА создали модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. Введение "Даларгина" позволяло в 3,9 раза снизить выброс провоспалительных цитокинов, а также существенно повысить выживаемость животных с вышеназванным синдромом. При разных схемах введения лекарства выживали от 70 до 100 процентов животных, говорится в сообщении ведомства.

На 6 апреля в РФ в общей сложности зафиксировано 6343 случая коронавируса COVID-19. 406 человек вылечились, 47 умерли.



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