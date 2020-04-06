 

В ЕС призвали снять санкции с Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР

06.04.2020, 19:30, Новости дня

Глава дипломатии Евросоюза призвал снять с Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР санкции, мешающие предоставлению медоборудования.

«Наши санкции не мешают предоставлению гуманитарной помощи. И мы бы хотели, чтобы и другие страны последовали этому шагу и убедились, что медицинское оборудование может быть предоставлено тем, кто находятся под санкциями. Например, Сирии, Венесуэле, Ирану, КНДР», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего страны «Группы двадцати» (G20) снять санкции с других государств, чтобы облегчить борьбу с пандемией коронавируса.



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