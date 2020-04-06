Учёные проверили гипотезу о занесении жизни на Землю из космоса

06.04.2020, 19:30, Разное

С течением времени идеи дарвинизма потерпели крах, и на сегодняшний день их приверженцев становится всё меньше, а на их место приходят новые, порой самые фантастические предположения. Одним из них является гипотеза о занесении на Землю жизни из космического пространства – степень реальности её и решили проверить учёные.

Речь идёт о так называемой концепции панспермии. Сотрудники исследовательского центра Версальского дворца (Франция) провели эксперимент, в рамках которого изучали, как воздействует ультрафиолетовое излучение на семена растений. Одни из подопытных цветов выдерживали сверхмощные уровни облучения, другие же мутировали. Устойчивость к ультрафиолету, например, была проявлена растением рода Ипомея (Ipomoea). На основе этого учёные предположили, что семена данного представителя флоры смогли бы выдержать перемещение в космическом пространстве.

Однако же для подтверждения концепции панспермии этих данных недостаточно, так как до сих пор не обнаружено ни одной формы жизни на других космических объектах, констатировали учёные. Если же это случится, для подтверждения гипотезы инопланетные растения должны были бы иметь генетический код, идентичный таковым на Земле, полагает Антон Первушин, член Союза учёных Санкт-Петербурга и Федерации космонавтики России.