 

Бывшая сотрудница Оксаны Самойловой радуется ее разводу

06.04.2020, 19:30, Разное

Оксана Самойлова в этот период переживает семейную драму. Друзья и подписчики всячески ее поддерживают, но находятся и такие люди, которые радуются ее неудачам. В числе неприятелей оказалась Инна Егорова – экс-сотрудница Оксаны Самойловой.
В прошлом году обсуждалась история о том, как Оксана Самойлова несправедливо обращалась с работниками своего магазина одежды Lamspesial. Она не оформляла продавцов по трудовому договору, как было им обещано ранее. Инна Егорова возмутилась тому, как нарушают ее права, и не хотела молчать, поэтому она обратилась в суд.

В трудовом иске сотрудница заявляла, что ей не выплатили зарплату и выходное пособие, отняли трудовую книжку и не отдавали. Руководители обещали официальное трудоустройство с хорошей зарплатой, но деньги давали только на руки. Судья сообщила, что рассматривать дело могут и без стороны ответчика. После нескольких минут в комнате совещаний было вынесено решение не в пользу истца Инны Егоровой. Ей отказали в исковых требованиях, несмотря на то, что было нарушено трудовое право.

Инна Егорова на апелляцию подавать не стала, но неприязнь к Оксане Самойловой осталась и до этой поры она напоминает работодателю об этом. В комментариях к одному из постов Оксаны Самойловой она не смогла скрыть радости из-за развода с Джиганом. Она гневно высказалась в комментарии и считает, что бумеранг вернулся к ней.

Напомним, что Оксана Самойлова закрывает магазин и устраивает распродажу. Поклонники полагают, что бизнес сворачивается из-за непростой ситуации в семье.



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