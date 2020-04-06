Число жертв коронавируса в мире превысило 70 тыс. человек

06.04.2020, 19:16, Новости дня

От COVID-19 в мире скончались 70 тыс. 590 человек, говорится на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Больше всего человек скончались в Италии – более 15,8 тыс., в Испании – 13 тыс. жертв, и во Франции – более 8. тыс. человек, говорится на сайте университета.

При этом в Италии за последние сутки вновь возросло число погибших с 525 накануне до 636, сказано в сводке Департамента гражданской защиты.

Количество зарегистрированных случаев заражения возросло почти на 2 тыс. по сравнению с воскресеньем – до 93 тыс. 187 человек. Всего в стране от коронавируса вылечились 22 тыс. 837, информирует РИА «Новости».

Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая излечившихся и умерших, составило 132 тыс. 547.

В РФ за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом нового типа в 49 регионах, умерли два человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.