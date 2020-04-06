 

В сервисе видеоконференций Zoom выявили проблему с безопасностью персональных данных пользователей

06.04.2020, 19:09, Разное

В популярном сервисе Zoom, использующемся для дистанционного обучения, онлайн-встреч и проведения видеоконференций, выявили проблему с безопасностью персональных данных. Данная программа может раскрывать личную информацию пользователей с нестандартными адресами электронной почты.
Уязвимость относительно утечки персональных данных связана с тем, что Zoom распознаёт как корпоративную любую нестандартную почту, вследствие чего пользователи получают номера телефонов, имена и фамилии сотен людей, зарегистрированных на том же домене. Впервые проблему обнаружили в Нидерландах, где пользователи одного провайдера получили личную информацию о других людях.

Как сообщается, под угрозой безопасность пользователей Zoom белорусских и казахских доменов почты «Яндекс», провайдеров Starlink и «Эр-телеком холдинг». При этом сервис видеоконференций работает нормально для доменов «Рамблер», Mail.ru и yandex.ua.



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