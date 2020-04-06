«Жанна Фриске – я рядом!»: Родители умершей певицы учредили фонд её имени

06.04.2020, 19:09, Разное

Родители умершей пять лет назад певицы Жанны Фриске учредили фонд её имени. Он создан совместно с продюсером Алексеем Холопцевым в феврале 2020 года.

Благотворительная организация получила название «Жанна Фриске – я рядом!». По информации Телеграмм-канала Mash, создатели намереваются собирать деньги на добрые дела, однако этому может помешать репутация, отмеченная судебными разбирательствами.

После безвременной смерти дочери, на лечение которой собирала денежные средства практически вся страна, они вели длительные споры с «Русфондом». Конфликт завершился судебными разбирательствами. Несмотря на то, что родители певицы потратили на услуги адвокатов 8 млн рублей, дело они проиграли.

Новый фонд будет осуществлять помощь детям-сиротам. Известно, что ранее Алексей Холопцев пытался уже создать подобный фонд, но без необходимой в таких случаях регистрации.