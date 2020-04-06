Психиатр рассказал об открывшихся возможностях для одиноких людей на самоизоляции

06.04.2020, 19:08, Новости дня

Из-за вынужденной самоизоляции человек оказался в информационном вакууме, поэтому, чтобы справиться с одиночеством, следует задавать правильные вопросы самому себе и искать на них ответы, сообщил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

В четверг, 2 апреля, из-за ситуации с распространением коронавируса президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца с сохранением заработной платы. В связи с этим россияне должны соблюдать режим самоизоляции до 1 мая.

Людям, которые живут одни, жизнь без выхода из квартиры дается психологически тяжелее. «Эта вынужденная ситуация может рассматриваться двояко. С одной стороны, это плохо, что из-за коронавируса болеют и умирают люди. С другой стороны, человеку дается возможность, чтобы он обратил на себя внимание. Обычно большую часть времени человек направляет свое внимание на окружающий мир, людей вокруг себя, события, работу, текущие дела и так далее», – говорит Фомин.

Самоизоляцию можно сравнить с социальной депривацией, когда человек находится в определенном информационном вакууме и не общается с другими людьми, объясняет психиатр. Это возможность для того, чтобы все то внимание, которое было направлено на окружающее пространство, приковать к себе.

«Это такой психологический момент, когда человек начинает чувствовать и понимать себя, отчасти знакомиться с собой, задавать себе вопросы: «Я чувствую себя плохо сам с собой – почему? Что со мной не так, и что я должен исправить, чтобы мне было хорошо самому с собой даже в такой непростой ситуации, как информационный вакуум и одиночество?». Задавать правильные вопросы и находить на них ответы – это работа над собой, которая дает возможность выявить психологический конфликт и переработать его», – рассказывает Фомин.

Если оставшись с собой наедине человек не может справиться с одиночеством, найти ответы на тревожащие его вопросы, то психиатр рекомендует обратиться к специалисту. Он рассказывает, что поход к врачу больше не нужен – многие психотерапевты на сегодняшний день ведут работу онлайн.