 

Меркель потребовала расследовать ситуацию с конфискацией США масок для Берлина

06.04.2020, 19:08, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о необходимости провести расследование в связи с ситуацией вокруг медицинских масок для полиции Берлина, которые так и не были получены.

«У меня нет более подробной информации касательно Берлина, считаю важным, чтобы это сейчас было расследовано… Мы знаем, что компания заявила, что не может себе такого представить. Мы имеем очень разные заявления, и я надеюсь, что это можно расследовать», – приводит слова Меркель РИА «Новости».

Ранее посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок для полиции столицы ФРГ. Данных о поставках масок у них нет, заявили в посольстве.

Напомним, в Берлине заявляли, что США заполучили 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались Германии. Маски был конфискованы в Бангкоке и отправлены в Штаты.



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