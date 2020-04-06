Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

06.04.2020, 19:01, Разное

Со стороны нижней палаты приняли участие спикер Вячеслав Володин, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, первый зампред спикера Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Алексей Гордеев и председатели профильных комитетов.

Важно обсудить вопросы, которые волнуют россиян, столкнувшихся с проблемами в связи с распространением коронавируса, отметил Вячеслав Володин. “Такой прямой диалог крайне полезен, потому что мы видим, какие проблемы требуют сегодня внимания. Возможно, вы возьмете их себе на контроль или мы со своей стороны будем инициировать, в том числе законодательные решения в этой области”, – сказал спикер Госдумы в ходе совещания.

Работу нижней палаты и кабмина Володин назвал слаженной. По его словам, было бы правительно вносить предложения, которые могли бы снять вопросы, связанные с распространением инфекции, а также с непростой ситуацией в экономике. Спикер выразил надежду, что конструктивный диалог будет продолжен.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что из ситуации с распространением коронавируса необходимо выйти эффективно и с минимальными потерями, в том числе защитить экономику и граждан от негативных последствий.

Отношения нового правительства с Думой и ее фракциями новый премьер назвал хорошими и рабочими. Мишустин выразил депутатам благодарность за оперативное рассмотрение законопроектов по инициативам президента в связи с распространением коронавируса.

Основной темой встречи стало развитие агропромышленного комплекса. Парламентарии указали на важность весенне-полевой кампании. Глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин призвал оперативно рассмотреть проработанные с Минсельхозом законопроекты – о плодородии, совершенствовании оборота земель сельхозназначения и другие документы.

Важно создавать условия для селян, подчеркнул Вячеслав Володин. “Они уже работают в поле, и здесь вопросы контроля ценовой политики горюче-смазочных материалов, и вопросы поставки техники – в приоритетной повестке”, – сказал спикер. По его словам, Дума проконтролирует реализацию этих мер.

В свою очередь первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин напомнил, что до сих пор не выполнены поручения нижней палаты, касающиеся образования. Исполнено лишь то, которое касается питания школьников. Он попросил правительство проработать этот вопрос. Также парламентарии призвали решать вопрос развития электронного обучения.

Напомним, что за прошедший март показатель одобрения деятельности Госдумы серьезно вырос и достиг отметки в 44,8%. Еще в феврале он находился на уровне в 35,1%.