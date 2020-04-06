Трамп вводит в город войска для для борьбы с коронавирусом

06.04.2020, 19:00, Разное

Ситуация с пандемией COVID-19 в США заставляет идти власти на крайние меры. Глава Белого дома Дональд Трамп что в Нью-Йорк направлены около тысячи военных.

Стоит отметить, что именно в этом американском городе наиболее сложная ситуация. По состоянию на 6 апреля 2020 года, число заболевших коронавирусом в США составляет 337 797 человек, пишет ToDay News Ufa.