Ученые научились выращивать искусственные стейки

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06.04.2020, 18:53, Разное

Ученые смогли вырастить искусственные стейки. Они пришли к выводу, что соевый белок является идеальным материалом для производства культивированного мяса.
Израильские специалисты провели опыт, с помощью которого узнали, что альтернативный аналог мяса без особых усилий можно изготавливать из соевого белка. Так, эксперты поняли, что постепенно люди могут отказываться от убийств животных в пользу растительной еды. Таким образом, можно будет поспособствовать восстановлению экологии планеты, ограничив загрязнение и предотвратив разрушение природы.

Aleph Farms – первая компания, которая получила соевый белок из соевого масла. Исследователи доказали, что культивированное мясо никак не отличается от естественного. Такой подход позволяет уменьшить жестокость в мире.



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