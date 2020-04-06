 

Глава Минздрава опроверг совет Лукашенко пить водку для профилактики коронавируса

06.04.2020, 18:48, Новости дня

Алкоголь и табак не являются средствами профилактики новой коронавируной инфекции, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Причем по алкоголю – здесь я просто просил бы даже, обращаясь к гражданам нашей страны, это и в предыдущие периоды подъема заболеваемости было: попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, пациент поступает, когда уже спасти нельзя», – приводит слова министра «Интерфакс».

Мурашко также не согласился с советом президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, как писали СМИ, рекомендовал есть жирную пищу и выпить рюмку водки для защит от вируса.

«У меня есть корни из Белоруссии, я, видимо, могу поспорить в этой ситуации. Мне кажется, это нельзя рекомендовать», – добавил министр.

Ранее Лукашенко советовал для профилактики ходить в сухую парилку и мыть руки после бани. Он отметил, что можно выпить 100 граммов водки после водных процедур.

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что в случае с коронавирусом миф о том, что водка спасет русского человека от всего, не работает.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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