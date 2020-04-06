Вера Полозкова родила третьего ребенка

06.04.2020, 18:42, Разное

Такие новости – луч света в темном коронавирусном царстве. Несколько минут назад Вера Полозкова сообщила на своей Instagram-страничке о том, что сегодня официально стала многодетной мамой: на свет появилась ее первая дочь Арина.

Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то. 3560 г, 53 см. Вечное и необъятное мое спасибо двум моим настоящим ангелам-хранителям в родах – Инне Мишуковой @inna.mishukova и Лене Левильен – за то, каким чистым, беспримесным чудом оборачивается рождение человека, когда они рядом. За то, как они принимали Федора и Саввушу, за то, какими они были сегодня – родными, безупречными. Я в какой-то удивительной тишине внутри, любви, благодарности. Обнимаю, – написала Вера.

Вера Полозкова с дочерью

В комментариях к первой фотографии с новорожденной с поздравлениями уже отметились Светлана Бондарчук, Максим Виторган, Агния Кузнецова, Марина Александрова, Теона Контридзе. Мы также присоединяемся ко всем их добрым словам!

Напомним, Вера Полозкова была замужем за музыкантом, участником ее музыкально-поэтического коллектива Александром Бганцевым с 2014 года, причем их история достойна пера поэта.

Если бы еще в конце июля мне кто-то сказал, что через две недели я выйду замуж, то в ответ услышал бы лишь мой смех и слова недоумения, – рассказывала HELLO! Вера. – Однако в один из последних дней месяца я переписывалась в Интернете с моим другом из Индии, который занимается духовными практиками, и он, увидев фото моей ладони, сказал: “Тебе нужно срочно выйти замуж, самое благоприятное число – 9 августа”.

В этот момент Вера все для себя решила. Со своим избранником Александром Бганцевым она была знакома уже давно.

Проработав у меня 6 месяцев, Саша пришел и сказал: “Вера, мне придется уволиться. Мои чувства к тебе мешают работе”. Тогда я поняла, что это судьба”, – вспоминает Вера начало их отношений.

После торжества молодожены уехали в свадебное путешествие в Одессу, а вскоре стало известно о том, что Вера и Александр готовятся стать родителями. Их первенец – сын Федор – родился в декабре 2014-го. Второй сын Савва появился на свет в апреле 2018-го. В 2019-м Вера объявила о расставании с мужем, с тех пор подробности ее личной жизни неизвестны.