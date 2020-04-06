Джастин Теру показал, с кем проводит романтические вечера на карантине

06.04.2020, 18:42, Разное

Джастин Теру встречался с Дженнифер Энистон на протяжении семи лет, три из которых они были в браке. После их расставания в 2018 году СМИ и поклонникам актера не дает покоя его личная жизнь: новый роман Джастину готовы приписать с любой девушкой, с которой его замечают в спортзале, на улице или в кафе. Сам Джастин все эти слухи либо игнорирует, либо опровергает, но на днях, находясь, как и большинство жителей планеты, в самоизоляции, актер приоткрыл тайну своей личной жизни. В Instagram-истории он уже который вечер выкладывает фотографии романтического ужина при свечах, компанию на котором ему составляет… любимая собака Кума.

“Свидание”, – подписал это фото Джастин

Джастин любит удивлять свою “даму”, каждый вечер готовя для нее новые блюда: то котлетку с сыром, листьями салата и луком, то пенне с томатами, сыром рикотта и базиликом. Что Куму ждет сегодня вечером – думаем, Джастин скоро расскажет и покажет.

Напомним, история – можно смело сказать – любви этой парочки началась в 2018 году. Питбуль, ранее носившая имя Сильвия, сильно пострадала после урагана Харви и какое-то время просто слонялась по улицам Конро, Техас, страдая от боли. Ее воспаленная кожа была красного цвета, глаза слипались из-за демодекоза, от стресса она периодически теряла сознание… Кроме того, Сильвия была очень напугана и боялась доверять людям. На ее счастье, она оказалась вблизи приюта Montgomery County Animal Shelter, там ее заметили и немедленно позвонили в организацию A Chance to Bloom Dog Rescue, которая занимается спасением таких тяжелых собак.

Сильвия (она же Кума) до встречи с Джастином Теру

После интенсивного лечения и бережного ухода Сильвия начала поправляться и даже играть со своими спасителями. Тогда один из сотрудников решил выложить ее фотографию и историю на сайте Petfinder, и уже через час он получил звонок. Сильвией интересовался “VIP-клиент”. Сотрудник поначалу подумал, что это кто-то с местного радио, но каково же было его удивление, когда порог приюта переступил Джастин Теру собственной персоной. В тот момент актер находился в Остине и ради встречи с Сильвией проехал три часа в Конро. По словам сотрудников, это была любовь с первого взгляда. Только с тех пор, как Сильвия стала жить с Джастином, ее имя изменилось на Куму, что в переводе с японского означает “медведь”.

Джастин Теру и Кума

Также в нашем материале вы можете найти другие трогательные истории любви звезд и их животных из приюта.