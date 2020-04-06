 

Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС

06.04.2020, 18:30, Новости дня

Коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента основания, необходимо поддержать европейский проект, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«С моей точки зрения, Европа, Европейский союз стоит перед самым большим испытанием с момента основания. Это большой вызов для здоровья нашего населения, всех государств-членов ЕС, потому что затронуты все в равной мере», – сказала Меркель.

По ее словам, «в интересах всех, в интересах Германии заключается выход сильной Европы из этого испытания», передает РИА «Новости».

Она добавила, что во вторник состоится заседание глав минфинов стран еврозоны, которым поручено выработать предложения для поддержки экономики отдельных стран при пандемии.

«Мы видим, насколько связаны наши экономики, что происходит, если свободный обмен товарами не обеспечен. Поэтому ответ может быть только один – больше Европы, более сильная Европа, хорошо работающая Европа во всех своих частях, то есть всех государствах-участниках», – сказала канцлер.

Лидер самой популярной в Италии партии «Лига», экс-вице-премьер Маттео Сальвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов». Советник президента Турции заявлял, что Европейский союз провалил экзамен, которым является пандемия коронавируса. ЕС не оказал достаточной поддержки своим странам, которые пострадали от коронавируса наиболее сильно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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