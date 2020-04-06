На поддержку семей с детьми в РФ направят почти 200 млрд рублей

06.04.2020, 18:30, Новости дня

На поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 млрд рублей, 140 из них пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил глава минтруда РФ Антон Котяков.

«В целом на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 миллиардов рублей, потому что 140 миллиардов – это только размер выплат, которые предполагаются семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет», – сказал министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Кроме того, более 30 млрд рублей в РФ будет направлено на пособия по безработице и 35 млрд рублей на измененный порядок оплаты больничных.

«Здесь же, наверное, еще отмечу выплату, которая будет направлена на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости. Это так называемые пособия по безработице. Это порядка 30 миллиардов рублей. И порядка 35 миллиардов рублей будет направлено на измененный порядок оплаты больничных листов», – отметил глава минтруда.

Также Котяков подчеркнул, что около 300 тыс. россиян смогут воспользоваться увеличенным пособием по безработице.

«На сегодняшний день в центрах занятости порядка 720 тысяч граждан, которые уже встали на учет, и, по нашим оценкам, даже из тех граждан, которые уже стоят на учете, этим увеличенным пособием сможет воспользоваться около 300 тысяч человек», – подытожил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, у которых есть право на материнский капитал, выделить дополнительно по 5 тыс. рублей, на каждого ребенка до трех лет. А пособие по безработице будет увеличено с 8 до 12 тыс. рублей – до уровня МРОТ.

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