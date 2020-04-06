 

Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют снова стать родителями в этом году

06.04.2020, 18:30, Разное

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и её супруг, фигурист Евгений Плющенко, планируют снова стать родителями, причём уже в этом году. Ещё в 2019-м, после ряда безрезультатных сеансов гормонотерапии, знаменитость приняла решение не рисковать здоровьем и воплотить свою мечту (и многочисленные просьбы сына Александра) посредством альтернативной методики.
Речь идёт о суррогатном материнстве. По словам Яны Рудковской, она уже подыскала для этого женщину, согласившуюся выносить для неё и супруга ребёнка. Звёздная чета намерена заботиться о будущей роженице, для чего её на время беременности поселят в их доме.

Яна Рудковская пояснила: по медицинским показаниям забеременеть она пока не может, и с течением времени качество её яйцеклеток только ухудшается. «Поэтому мы решили прибегнуть к помощи суррогатной матери и надеемся на появление у нас ребёнка уже в этом году», – призналась музыкальный продюсер.



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