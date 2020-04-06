Пожары в зоне ЧАЭС. Полиция задержала одного из поджигателей

06.04.2020, 18:24, Новости дня

Правоохранители задержали злоумышленника, по вине которого в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошел пожар, уничтоживший 5 га травяного настила. Об этом 6 апреля в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Поджигателем оказался 27-летний житель села Раговка. Полицейским он заявил, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы. Но когда ветер распространил огонь дальше, он уже не смог потушить костры самостоятельно.

К ликвидации пожара были привлечены работники ГСЧС и спецтехника, благодаря чему через несколько часов пожар удалось локализовать.

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Еще об одном случае возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС агентству “Интерфакс-Украина” сообщили в пресс-службе Киевской полиции.

“Что касается информации о пожарах в зоне ЧАЭС. Установлено, что один из пожаров перекинулся из Житомирской области ветром на территорию Киевской области. По данному факту открыто уголовное производство по 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)”, – рассказали в полиции.

Правоохранители опросят лесников, а также местных жителей, которые могли стать свидетелями пожара. Далее уголовное производство передадут в полицию Житомирской области, где произошло возгорание.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.