 

Зеленский инициировал программы поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса

06.04.2020, 18:24, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание программ поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса. Об этом 6 апреля сообщил сайт главы государства.

Сегодня президент провел совещание с представителями правительства и банковского сектора Украины.

“Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, поскольку не может работать и не имеет большой финансовой “подушки”. А ведь именно бизнес – это рабочие места и налоги”, – подчеркнул Зеленский.

Участники совещания обсудили создание инструментов кредитования новых предпринимателей, а также способы поддержки действующего бизнеса. В частности, речь шла о кредитных каникулах и компенсации процентов по кредитам.

“Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в разных сферах. Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем”, – отметил президент.

В ближайшие дни участники совещания представят свои программы для поддержки украинского бизнеса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них более 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.00 6 апреля, подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 пациентов скончались, 28 вылечились.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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