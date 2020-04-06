Лерос приходил в СБУ по делу о видеозаписи встреч брата Ермака, но попросил перенести допрос

06.04.2020, 18:24, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос, обнародовавший компрометирующие брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса Ермака видеозаписи, 6 апреля приходил на допрос в Службу безопасности Украины, но попросил перенести его, сообщил в Facebook его адвокат Маси Найем.

Найем рассказал, что Лерос явился в СБУ на допрос по уголовному производству №22020000000000065, открытому ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации, совершенное предварительному сговору группой).

“Во время допроса было сообщено, что данное уголовное производство объединили с уголовным производством по №22020000000000066 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество). Нами было принято решение ходатайствовать о переносе допроса на основании ст. 135 Уголовного процессуального кодекса”, – проинформировал адвокат.

Похожая ситуация произошла 3 апреля, когда Лерос приходил на допрос в Государственное бюро расследований. Тогда в повестке упоминалась только одна статья из уголовного производства – о превышении служебных полномочий (ст. 365 Уголовного кодекса), но на допросе депутат и его адвокат узнали, что накануне ведомство объединило несколько производств в одно, и теперь в нем упоминается не только ст. 365, но и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц или нанесшее значительный ущерб), ст. 328 (разглашение государственной тайны), ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) Уголовного кодекса. После этого Лерос попросил перенести допрос.

Найем объяснил, что по закону о предотвращении коррупции, Лерос является физическим лицом, которое, будучи убежденным, что информация является достоверной, сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Обличитель не несет юридической ответственности за сообщения о таких фактах, отметил адвокат.

“Гео на данный момент не отказывается давать показания. Но нам не понятна логика (назовем это так), по которой и СБУ, и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют [несколько производств], добавляя синхронно ст. 190 УК”, – сообщил Найем.

Щодо допиту народного депутата Geo Leros в Служба безпеки України. Сьогодні, 06.04.2020, Гео Лерос з'явився на допит… Posted by Masi Nayyem on Esmaspäev, 6. aprill 2020

После посещения СБУ Лерос написал в Facebook: “На сегодняшнем допросе СБУ следователя очень интересовало мое отношение к Андрею Ермаку… Хм, а какое у вас было отношение к Свинарчукам (фамилию Свинарчук раньше носили бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь, которые, по данным журналистов “Наші гроші”, во времена президентства Петра Порошенко были участниками схемы по разворовыванию армии. – “ГОРДОН”), после раскрытия их переписок? Какое у вас отношение к вождям “ЛНР/ДНР”, которых Ермак сделал стороной в переговорах и вывел РФ в статус наблюдателей? Правоохранителям советую разобраться с самим контентом, а не со мной, это будет правильное использование государственного ресурса”.

29 марта Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. В комментарии “Украинской правде” депутат сообщил, что получил около 40 часов видео.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

В СБУ сообщали, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для записи встреч Дениса Ермака (ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины).