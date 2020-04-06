 

Грядущую трансформацию Windows 10 показали в движении

06.04.2020, 18:18, Новости дня

Компания Microsoft недавно поделилась скриншотами нового меню “Пуск” и других обновленных элементов интерфейса в Windows 10. Взяв за основу эти изображения, авторы сайта Windows Latest склеили их в анимированные GIF-файлы, наглядно показывающие, какие изменения ждут пользователей в следующих версиях “десятки”.

В новом дизайне компания не отказалась полностью от “живых плиток” (Live Tiles), хотя и сократила их присутствие. Эти элементы остались там, где интерактивное “оживление” данных оправданно, главным образом для таких приложений, как “Погода”, “Новости”, “Почта” и “Фотографии”. Если же пользователь предпочитает использовать “плитки” для других программ, то его, пообещали в Microsoft, этой возможности не лишат.

Подложка для иконок в меню “Пуск” станет менее контрастной, что визуально создаст больше пространства между ними, а глазу будет легче скользить по сетке с приложениями. Выбирать для подложки собственный цвет – эта возможность впервые появилась в Windows 8 – теперь будет нельзя.

Все значки (браузера Edge, пакета Office, Microsoft Teams и других программ) перерисуют в стиле фирменного “текучего” дизайна (Fluent Design), а их края будут закруглены.

Когда новое оформление Windows 10 станет доступно, не уточняется. Предположительно, это произойдет после выхода Windows 10 May 2020 Update в мае и более мелкого обновления 20H2 – то есть не раньше осени этого года.

Текст:

Вести.Hi-tech



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