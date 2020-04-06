В Москве выздоровевшие от коронавируса становятся донорами плазмы

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06.04.2020, 18:18, Новости дня

Врачи продолжают искать метода спасения людей от коронавируса. В "Прямом эфире" — те, кто уже победили страшную болезнь. Они становятся донорами плазмы и дают надежду на выздоровление другим — такой метод борьбы с COVID-19 стали пробовать российские врачи.

Одним из первых доноров стала Екатерина Янкович, обратились врачи и к Виктории Рубкевич.

Она рассказала о звонке из Минздрава и предложении сдать кровь на выявление антител COVID-19. "Если антитела будут, то они смогут лечить моей плазмой других людей", — рассказала Виктория.

В Москве, тем временем, больше 800 человек с коронавирусом находятся на домашнем лечении.

Как рассказала в недавнем интервью программе вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, за ними врачи наблюдают посредством специальной системы телемедицины.

Где он расположен, и как устроена работа этого центра?

От каких "народных" методов лечения" коронавируса предостерегает доктор Мясников, и действительно ли у переболевших к COVID-19 будет иммунитет?

Может ли болезнь, которая заперла по домам миллиарды людей и унесла десятки тысяч жизней, уже вскоре стать обычным ОРЗ?

Действительно ли 14-летний мальчик из Индии еще в августе 2019-го предсказал мировую пандемию и назвал дату ее окончания?

Кого и почему греки называют "коронавирусным чудом", и как сейчас выглядит Ухань?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".



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