 

Федор Емельяненко раскрыл детали своего следующего поединка в Bellator

06.04.2020, 18:18, Новости дня

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился подробностями о своем следующем поединке в ММА-промоушене Bellator. Бой намечен на осень.

"Мой бой запланирован где-то на сентябрь-октябрь, — сообщил Емельяненко-старший в интервью Youtube-каналу "Сергей Лодыга". — Скорее всего, он состоится либо в Америке, Либо в Англии, как и говорил Скотт Кокер".

Напомним, что действующий контракт Федора с Bellator подразумевает под собой проведение еще двух поединков. Ранее сообщалось, что они состоятся в Европе и России. После этого 43-летний спортсмен планирует завершить карьеру.

На данный момент у Емельяненко 45 поединков: 39 из них Федор выиграл, шесть — проиграл. Также он провел еще один бой, который был признан несостоявшимся. Свой предыдущий поединок, который проходил в Японии, он выиграл у американца Куинтона Джексона.



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