 

Правительство разрешило при ЧС использовать лекарства не по инструкции

06.04.2020, 18:16, Новости дня

Правительство РФ установило, что больницы в период чрезвычайной ситуации могут назначать лекарства не по инструкции, чтобы изучить их эффективность, сообщается в постановлении на сайте кабинета министров.

При этом решение о применении препарата не по инструкции должно приниматься врачебной комиссией или консилиумом врачей, оформляться протоколом и заноситься в медицинскую документацию пациента. После этого больница должна уведомить об этом Минздрав и Росздравнадзор, а после окончания применения препарата – представить отчет, говорится в сообщении на сайте правительства.

Изучение эффективности применения лекарственного препарата разрешается в соответствии с протоколом научного исследования, который должен утвердить «независимый этический комитет» больницы. В протокол допускается включать «совершеннолетних пациентов или здоровых добровольцев».

Так, итоги исследования можно положить в основу клинических рекомендаций, которые смогут послужить основанием для внесения изменений в инструкцию к препарату, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее Госдума одобрила проект об ограничении цен на лекарства на время пандемии коронавируса.

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