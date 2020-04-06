ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

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06.04.2020, 18:16, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство РФ разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе «Даларгина». Теперь стартуют клинические исследования препарата.

«Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, на основе применения агониста дельта-опиоидных рецепторов – синтетического гексапептида «Даларгина», – говорится в сообщении на сайте ФМБА.

В пресс-службе уточнили, что «Даларгин» уже зарегистрирован в РФ как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей – легких, печени, поджелудочной железы.

Исследования на животных показали, что введение препарата «Даларгин» позволило существенно повысить выживаемость, выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных.

«С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата «Даларгин», доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований «Даларгина» при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», – сообщила руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова.

Тем временем правительство РФ установило, что больницы в период чрезвычайной ситуации могут назначать лекарства не по инструкции, чтобы изучить их эффективность.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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