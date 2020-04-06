В Microsoft обновили стандартное меню «Пуск» в Windows 10

06.04.2020, 18:09, Разное

В корпорации Microsoft обновили внешний вид стандартного меню «Пуск» в Windows 10. Оно избавилось от пользовательских цветов и стало более информативным.

От анимированных плиток в Windows 10 вряд ли будут избавляться и поэтому противникам такой подачи информации новое обновление не принесёт долгожданного спокойствия. Разработчики оставили прежний функционал, но немного переработали сам вывод информации. Теперь, вместо пользовательских цветов приложения, будет задействована цветовая схема операционной системы. Таким образом меню внешне станет более лаконичным. Также добавлена возможность вывода информации прямо на плитке приложения. Это позволит читать последние сообщения или просматривать новости не запуская почту или браузер.

Несмотря на полностью готовый внешний вид, в Microsoft не стали упоминать, когда именно следует ожидать новое меню «Пуск» в Windows 10. Эксперты отметили, что если его не будет в мае, то вероятнее всего придётся ждать до осени или даже до 2021 года.