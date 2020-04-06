 

Роза Сябитова: «Карантин — это время огромных возможностей»

06.04.2020, 18:09, Разное

Роза Сябитова пояснила поклонникам, что карантин – это время для больших возможностей. Ведущая посоветовала в этот период потратить свободное время на саморазвитие.
Роза Сябитова на своей странице в Instagram захотела порассуждать о карантине. Она считает, что самоизоляция настала резко, но это не причина отчаиваться. В такой период открывается много возможностей, которыми необходимо пользоваться во благо себя и саморазвития. Телеведущая предлагает поклонникам поучаствовать в спортивных онлайн-тренировках, слушать бесплатные марафоны маркетологов, коучей и преподавателей, которые подскажут родителям, как сформировать досуг детей.

Также ведущая сообщила, что 13 апреля начнется онлайн-марафон, где она станет одним из участников. Подписчики выразили благодарность Розе Сябитовой за советы. Поклонники прокомментировали публикацию, написав в комментариях, что на самоизоляции смотрят фильмы и читают книги, а еще это хорошее время, чтобы проводить его с родными.



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