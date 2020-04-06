Самая пожилая заразившаяся коронавирусом в Европе 104-летняя женщина выздоровела в Италии

06.04.2020, 18:08, Новости дня

От коронавируса полностью излечилась 104-летняя Ада Дзануссо с севера Италии, став самой пожилой излечившейся пациенткой в Европе, пишет Il Mattino di Padova.

Дзануссо на протяжении последних пяти лет живет в доме престарелых, где ей 17 марта и был поставлен диагноз после недомогания, сопровождавшегося высокой температурой. Около 20 заразившихся из того же учреждения в северной области Пьемонт умерли. Бабушка Ада, как ее называют местные СМИ, сохраняет ясность мышления, передает ТАСС.

Большинство из более почти 16 тыс. скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции – пожилые люди. Многие заболели именно в домах престарелых. Ранее сообщалось, что среди излечившихся есть 102-летняя женщина и 101-летний мужчина, а также несколько пациентов в возрасте за 90 лет.

Общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала пандемии составило почти 129 тыс. человек. Всего излечились 21,8 тыс.

Тем временем военные медики из РФ приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусом в полевом госпитале Бергамо.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.