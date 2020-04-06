Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

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06.04.2020, 18:08, Новости дня

Проект нового расписания Единого госэкзамена, который начинается с 8 июня, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, 8 июня пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Кроме того, 11 июня (четверг) состоится экзамен по русскому языку, 15 июня (понедельник) – по математике базового профильного уровней, 18 июня (четверг) – по истории и физике, а 22 июня (понедельник) – по обществознанию и химии, передает РИА «Новости».

Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, а 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов.

Напомним, всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате при ухудшении ситуации с коронавирусом, а вступительные экзамены в российские вузы будут перенесены.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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