Экологи предупредили о возможном усилении глобального потепления из-за мирового карантина по COVID-19

06.04.2020, 17:53, Разное

Пандемия вируса COVID-19 уже затронула все континенты планеты, но даже в таких условиях исследователи, да и простые граждане, усматривают позитивные моменты. Так, например, говорится о резком сокращении промпроизводства и очистке в связи с этим воздуха. Однако ряд экологов настроен не так оптимистично: по их мнению, из-за всеобщего карантина по коронавирусу усилится глобальное потепление.

В науке имеется такое понятие, как «парадокс МакФерсона». Речь идёт о том, что из-за сокращения промышленного производства и перехода на более чистые с экологической точки зрения виды топлива и «зелёную» энергетику проблема глобального потепления только усугубится, так как в атмосфере снижается количество аэрозолей, имеющих ярко выраженное охлаждающее свойство. Иными словами, они, можно сказать, нивелируют глобальное потепление, но при уменьшении их содержания возобновляется рост температуры.

В 2013 году экологи разработали модель, согласно которой в результате снижения промышленной активности человека всего на 20 % общее потепление на Земле увеличивается на 1 °C в течение двух недель. Согласно расчётам исследователей, глобальная температура на планете из-за введенных карантинных мер во многих государствах уже сейчас поднялась примерно на 5 °C, а это может привести к катастрофе, включая высыхание большого числа водоёмов.

В подтверждение данного вывода экологи рассказали о ситуации с пересыханием водоёмов Бразилии. Как стало известно, знаменитые 3-километровые водопады Игуасу в этом государстве стремительно высыхают.