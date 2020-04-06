Больницу в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у пяти врачей

06.04.2020, 17:48, Новости дня

Пять врачей и два пациента республиканской клинической больницы в Уфе госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, медучреждение закрыто на карантин, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

«У пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз «внебольничная пневмония», COVID-19 пока не подтвержден. Они направлены в инфекционную больницу, для дообследования на наличие коронавируса и лечение. Состояние пациентов удовлетворительное. В больнице проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. Во время карантинных мероприятий персонал больницы продолжит выполнять свою работу», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

«Все пациенты с внебольничной пневмонией у нас рассматриваются сейчас под прицелом новой коронавирусной инфекции, поэтому говорить о том, что они заразились, пока рано», – отметил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Известно, что прием пациентов в больнице приостановлен до завершения карантина.

На сегодняшний день в Башкирии 10 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, четверо из этих пациентов выписаны из медучреждений.

Отметим, за последние сутки в РФ подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом. Ранее стала известна стоимость анализа на выявление коронавируса на дому.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.