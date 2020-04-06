В оперативный штаб акции #МЫВМЕСТЕ поступило более 6 тыс. предложений об оказании помощи

06.04.2020, 17:48, Новости дня

В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, запущенной 21 марта, на сайте мывместе2020.рф в разделе «Хочу помочь» было подано 6 тыс. 618 предложений от компаний, объединений и частных лиц.

Они указали, что готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса: транспортные услуги (2тыс. 851 предложение), проведение психологических (1 тыс. 163 предложения) и юридических (626 предложений) консультаций, поставку продуктов (826 предложений) и обеспечение дистанционного обучения (535 предложений).

Более 380 партнеров указали, что хотят выделить деньги на борьбу с COVID-19. Также компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, обеспечение бесплатной сотовой связи волонтерам, задействованным в работе региональных штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В числе партнеров – как крупные корпорации, так и представители малого и среднего бизнеса, а также просто неравнодушные граждане и даже дети. Акция показывает, что в стране много отзывчивых организаций и людей, которые не остаются в стороне во время сложных ситуаций.

Во всех регионах РФ работают добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупка еды и лекарств, вынос мусора. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров.

Чтобы стать добровольцами, 62 тыс. 672 человека зарегистрировались через сайт мывместе2020.рф. Анкеты проходят проверку, после этого желающие инструктируются по технике безопасности, проходят онлайн-обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и присоединяются к работе штабов.

Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11. Горячая линия работает по базе Фонда Росконгресс при взаимодействии с ОНФ. По состоянию на 6 апреля, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 489 тыс. 399 звонков, сформировано 59 тыс. 959 заявок. Проработано более 51 тыс.обращений.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.