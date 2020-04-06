 

США обеспокоены известием о потоплении вьетнамского судна в Южно-Китайском море

06.04.2020, 17:31, Новости дня

Соединенные Штаты серьезно обеспокоены сообщениями о том, что Китай потопил вьетнамское рыболовецкое судно в районе Парасельских островов в Южно-Китайском морении отмечается, что этот инцидент является продолжением череды действий КНР, говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

В заявл ризванных подкрепить незаконные территориальные претензии Китая и нанести ущерб соседним странам в Южно-Китайском море.

После начала пандемии нового коронавируса Пекин также объявил о создании новых «научно-исследовательских санкций» на военных базах на рифах Огненный крест и Суби и разместил военные самолеты на рифе Огненный крест. КНР также продолжает развертывать военно-морские дружины вокруг островов Спратли. Проведенная Китаем Девятипунктирная линия была призвана незаконной арбитражным трибуналом, созванным в соответствии с Конвенцией по морскому праву в июле 2016 года. Правительство США разделяет эту точку зрения.

«Мы призываем КНР сосредоточиться на поддержке международных усилий по борьбе с пандемией и прекратить пользоваться отвлеченным состоянием и уязвимостью других стран для расширения своих незаконных территориальных претензий в Южно-Китайском море», – заявил Госдепартамент.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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