Музыка против коронавируса

06.04.2020, 17:31, Новости дня

Власти различных стран как на местном, так и на национальном уровне призывают своих граждан оставаться дома, чтобы замедлить распространение нового коронавируса. К этой кампании присоединились музыканты.

Так, музыканты Национального оркестра Франции вышли в Интернет, чтобы, не выходя из дома, поделиться музыкой с людьми, находящимися в изоляции.

Дидье Бенетти играет на литаврах.

«Мы вместе. Мы хотим кое-чем поделиться, потому что вы нужны нам, а мы – вам. Но мы вместе, и с помощью этой музыки, с которой мы выходим в Интернет, мы можем поддерживать с вами связь», –говорит музыкант.

Нью-йоркский писатель Каспер Тер-Кайл спросил в «Твиттере», не хочет ли кто-нибудь в воскресенье разучить простые песни. Более 100 человек приняли участие в видеочате с ним.

«Когда включаешь Zoom в режиме галереи, то видишь множество разных лиц, которые поют и улыбаются. Особенно люди, которые привели своих детей. Это было действительно приятно видеть», – рассказывает писатель.

Скрипачка Стефани Мари Деган, исполняющая классическую музыку, и две ее дочери исполнили серенады для своих соседей с балкона ее дома в Париже.

«То, что мы делаем, это гарантированный антидепрессант, – считает Деган. –Наши соседи видят, как мы постоянно репетируем перед окнами, но никогда не слышат наши выступления. Я школьный учитель, и необходимость держать детей дома сильно давит на меня. Может быть, мы делать это почаще».

Греческие оперные певцы, работая из дома, сможем устроили шуточный концерт, призывая других последовать их примеру.

«Мы в Греческой национальной опере говорим "да" коронам, "нет" коронавирусу. Оставайтесь дома. За ваше здоровье», – говорит тенор Димитрис Паксоглу.

Это лишь несколько музыкантов, принявших участие в глобальной кампании, чтобы удержать людей дома и замедлить распространение коронавируса.