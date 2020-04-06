РЖД увеличили срок возврата «невозвратных» билетов

06.04.2020, 17:30, Новости дня

РЖД продлили сроки возврата «невозвратных» билетов до 1 июня в связи с продлением ограничений на фоне пандемии, говорится в сообщении холдинга.

Пассажиры могут сдать «невозвратные» билеты для поездок по 1 июня включительно по аналогии с обычными проездными документами. Вернуть такой неиспользованный билет можно будет в железнодорожных кассах, предъявив листок нетрудоспособности с кодом «03» или справку из медицинского учреждения, информирует ТАСС.

Кроме того, сбор за возврат неиспользованных проездных документов взиматься не будет.

Напомним, РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами РФ и Калининградом. Ранее Белорусская железная дорога временно отменяет курсирование двух оставшихся поездов в Россию.

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