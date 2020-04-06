Правительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров для госнужд

06.04.2020, 17:30, Новости дня

Российское правительство внесло огурцы и помидоры в перечень продуктов из иностранных государств, на которых действует ограничение по закупкам для государственных нужд.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.

В начале декабря 2019 года с соответствующие инициативой выступил Минсельхоз. Как поясняло министерство, эти овощи производятся в защищенном грунте на территории Российской Федерации в достаточных объемах, передает РИА «Новости».