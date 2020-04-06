Эксперты рассказали о большом влиянии Солнца на распространение вирусных инфекций

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06.04.2020, 17:30, Разное

Специалисты считают, что Солнце очень сильно влияет на распространение вирусных недугов. Согласно итогам исследований, эпидемии, как правило, фиксируются между двумя циклами активности светила.
По словам эксперта в сфере гелиоцентричной электромагнитной метеорологии Милана Стеванцевича, существует связь между ультрафиолетовым излучением и распространением вирусных инфекций. Тем не менее исследователи из NASA не согласны с этим мнением, ведь во время начала эпидемии коронавируса Солнце обладало слабым излучением. В качестве примера была приведена вспышка свиного гриппа в 2009 году: тогда концентрация лучей ультрафиолета составила около 8 единиц, а в декабре прошлого года – не более 5 единиц.

Ученый сделал вывод, что и в 2009, и в 2019 годах из-за слабого воздействия светила произошла незначительная дезинфекция земной атмосферы, а это привело к быстрому распространению вируса в странах Северного полушария. Поскольку между двумя циклами активности Солнца количество ультрафиолета низкое, его излучение в зимний период также невысокое, что и приводит к вспышке вирусных заболеваний, подытожил Стеванцевич.



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